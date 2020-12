Atalanta, ecco il Bologna di Mihajlovic: cinque partite (e 11 grafiche) per la preview tattica della partita (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ultima gara dell’anno solare vede impegnata l’Atalanta di Gasperini, contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra felsinea ha tradito le grandi speranze che tifosi e società riponevano alla vigilia della stagione 2020-21. Il Bologna ha solo 14 punti, frutto … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ultima gara dell’anno solare vede impegnata l’di Gasperini, contro ildi Sinisa. La squadra felsinea ha tradito le grandi speranze che tifosi e società riponevano alla vigiliastagione 2020-21. Ilha solo 14 punti, frutto …

Atalanta_BC : ?? #ChristmasMatch XI is coming! ?? Ecco la divisa che i nerazzurri indosseranno in occasione di #AtalantaRoma! Le m… - Armadillina : RT @ZZiliani: Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31 INTER 30… - bologna_sport : Ecco come scenderanno probabilmente in campo le due squadre - CalcioNews24 : UFFICIALE – Atalanta, primo colpo di gennaio: ecco Maehle dal Genk - siamo_la_Roma : ??? Chiudere il 2020 in bellezza e riscattare la sconfitta contro l’#Atalanta ?? Ecco l'obiettivo della #Roma contro… -