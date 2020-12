Alfonso Signorini sbugiarda Andrea Zelletta: “Altro che fidanzata…” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha fatto una pesante insinuazione su un concorrente e un aneddoto che lo riguarda. Aneddoto che se fosse vero potrebbe scatenare dei gossip importanti e anche una pesante reazione. Andrea Zelletta sbugiardato da Signorini? Alfonso Signorini al GF Vip 5 in passato aveva parlato di un concorrente che durante il provino aveva detto di preferire l’entrata al Grande Fratello che la fidanzata. Poche ore fa, il conduttore è tornato sull’argomento e a Casa Chi ha fatto una rivelazione che se vera potrebbe aprire molte dinamiche: C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata: ‘Ma io se ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)al Grande Fratello Vip ha fatto una pesante insinuazione su un concorrente e un aneddoto che lo riguarda. Aneddoto che se fosse vero potrebbe scatenare dei gossip importanti e anche una pesante reazione.to daal GF Vip 5 in passato aveva parlato di un concorrente che durante il provino aveva detto di preferire l’entrata al Grande Fratello che la fidanzata. Poche ore fa, il conduttore è tornato sull’argomento e a Casa Chi ha fatto una rivelazione che se vera potrebbe aprire molte dinamiche: C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata: ‘Ma io se ...

