Alberto Angela | spunta un retroscena ‘choc’ | non lo avremmo mai immaginato

(Di mercoledì 23 dicembre 2020), soltanto adesso èto fuori un vero e propriosu di lui: nessuno lo avrebbe mai. Senza alcun dubbio,non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attualmente in onda con il suo stupefacente programma ‘Meraviglie’ su Rai Uno, il figlio del famosissimo ed apprezzatissimo Pierodecanta di un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

FredGeorge01 : RT @sherlockify: Mood: Perdoname Alberto Angela por mi voglia di studiare poca - _Remeber_Me : RT @sherlockify: Mood: Perdoname Alberto Angela por mi voglia di studiare poca - FlavioSP56 : RT @carladiveroli: Stasera alle 21:25 su Rai1 andrà in onda 'Ulisse il piacere della scoperta”, speciale su #Gerusalemme e sulle vicende ac… - bastillesqueen : RT @sherlockify: Mood: Perdoname Alberto Angela por mi voglia di studiare poca - sorrynbt : RT @sherlockify: Mood: Perdoname Alberto Angela por mi voglia di studiare poca -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela

ANSA Nuova Europa

Alberto Angela, soltanto adesso è spuntato fuori un vero e proprio retroscena 'choc' su di lui: nessuno lo avrebbe mai immaginato.Questa sera la riproposta di una grande esclusiva di Alberto Angela. Non perdete questo appuntamento. Questa sera, mercoledì 23 dicembre, in prima serata su Rai1 per il programma “Ulisse, il piacere ...