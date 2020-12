Zona rossa, scatta domani: come e dove saranno i controlli. Lo sci riparte a fine gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mentre la riapertura delle piste di sci si allontana a fine gennaio, l?Italia si appresta ad entrare nel lockdown ?dolce? di Natale con l?ingresso di tutta la nazione in... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mentre la riapertura delle piste di sci si allontana a, l?Italia si appresta ad entrare nel lockdown ?dolce? di Natale con l?ingresso di tutta la nazione in...

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa, scatta domani: come e dove saranno i controlli. Lo sci riparte a fine gennaio Il Messaggero Natale a Messina tra rosso e arancione: le Faq del Governo sul nuovo Decreto

Anche Messina, infatti, tornerà zona rossa, poi arancione e poi di nuovo rossa (e così via), tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021. Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra ...

Decreto Natale, quali negozi saranno aperti durante le feste? Da bar e ristoranti, ai supermercati

Le temute feste di Natale sono ormai alle porte. L'ultimo decreto emanato dal governo ha disposto, in tal senso, un preciso piano per la chiusra delle ...

