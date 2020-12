Vicenza | parla Renzo Rosso | “Dovevamo vincere | non sono contento”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il presidente delha ammesso che avrebbe preferitol’ultima gara casalinga dell’anno.non colpevolizza Longo per l’espulsione. Arrivano attestati di stima per il tecnico Di Carlo. Ilottiene solo un punto dall’ultima gara in casa di questo lungo e travagliato anno. La Reggina, affidata da una settimana a Marco Baroni L'articolo, non” proviene da www.meteoweek.com.