Trinità compie 50 anni e nessuno si è stancato di guardarlo

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un giorno sul set di Spartacus, Stanley Kubrick si aggirava pensieroso sul set, con le mani giunte dietro la schiena. Doveva girare delle inquadrature di centurie romane che sfilano prima di mettersi in posizione in una vasta, immensa pianura. Una scena divenuta famosa per l’assimilazione della brutalità della guerra alla spietatezza logica e cerebrale degli scacchi (di cui Kubrick era appassionato), Tutti gli operatori già alle macchine da presa - la scena veniva girata con 4 macchine da presa contemporaneamente - lo guardavano interdetti. Che cosa gli girava per la testa? Dopo aver misurato più volte il set a grandi passi, Kubrick si fermò e rivolse loro la parola. “Ok, allora: qualcuno di voi ha una idea su come girare questa inquadratura?”. Gli operatori si guardarono tra loro con ineffabile disagio e un sospetto di allarme. Uno di loro prese la parola. Era situato su una pedana e ...