Nba | Adam Silver | ' Giusto ripartire | nonostante il Covid'

(Di martedì 22 dicembre 2020) ... che comprendeva anche La Gazzetta dello Sport -. Non cominceremmo la stagione se non pensassimo che sia responsabile farlo'." 'Sentiamo una responsabilità verso quelle decine di migliaia ...

Gazzetta_NBA : Adam Silver lancia la nuova stagione: “Giusto ripartire. Non salteremo la coda per il vaccino. Rivogliamo i fans, m… - mariot_22 : Espansione NBA, Adam Silver apre uno spiraglio: “C’è più attenzione al tema” - bball_evo : NBA ???? - Il Commissioner Adam Silver ha dichiarato che la Lega sta lavorando ad espandersi ossia aggiungere franchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Adam

Il Commissioner NBA Adam Silver ha parlato con First Take dell’estensione da record firmata da Giannis Antetokounmpo con i Milwaukee Bucks. “Penso sia un segnale importante, che in pratica ci dice che ...“Lo paragono un po’ a quando si guarda un film al cinema e dopo aver visto gli attori sullo schermo compaiono i titoli di coda, che non finiscono mai”, ha detto il Commissioner dell’NBA, Adam Silver, ...