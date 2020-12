Milan-Lazio | Inzaghi | “Sono i più in forma Abbiamo tante assenze”

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - AntoVitiello : #Kessie salta Milan Lazio, altra assenza pesantissima - TuttoMercatoWeb : Lazio, Inzaghi: 'Avremo cinque assenti ma vogliamo dare continuità. Milan squadra più in forma' - uc2c7cdc : Ebbene sì, è esistito anche un Milan Lazio dove Sheva non ha segnato?? p.s. Che giocatore Marius Contra?? - Shakennotstirr5 : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, #Inzaghi: «Abbiamo problemi di formazione, ma col Milan vogliamo chiudere bene il 2020» #MilanLazio https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lazio

In emergenza, ma con tanta voglia di stupire e risalire in classifica. E, perché no, fare uno scherzetto al Milan e soprattutto all’amico Pioli. Inzaghi non cerca alibi e, nonostante ...MILANO (ITALPRESS) – “Cosa abbiamo in più di Juve e Inter? Ogni squadra ha le sue caratteristiche, i suoi modi di stare in campo, le sue qualità. Noi abbiamo le nostre e abbiamo dei margini di miglior ...