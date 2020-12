Loredana Bertè ricorda Mia Martini: “Non le sono stata abbastanza vicina” (Di martedì 22 dicembre 2020) Loredana Bertè ricorda Mia Martini e non esiste giorno in cui la rocker di Sei Bellissima non trovi spazio per la compianta sorella nel suo quotidiano. Il ricordo della piccola Domenica, del resto, è nel cuore di tutti gli italiani che hanno avuto la fortuna di conoscerla quand’era in vita e il privilegio di continuare ad ascoltare la sua voce grazie al prezioso patrimonio artistico che ha lasciato al mondo. Lo ha fatto, Loredana, anche alle telecamere di Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. Oggi la cantante ha portato a casa la soddisfazione della vittoria di Erminio Sinni, l’artista del suo team, durante la finale di The Voice Senior e al suo pupillo ha dedicato il messaggio: “Mi hai scorticato il cuore” su Twitter. Vittoriosa e ancora piena di adrenalina, l’artista e coach è ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020)Miae non esiste giorno in cui la rocker di Sei Bellissima non trovi spazio per la compianta sorella nel suo quotidiano. Il ricordo della piccola Domenica, del resto, è nel cuore di tutti gli italiani che hanno avuto la fortuna di conoscerla quand’era in vita e il privilegio di continuare ad ascoltare la sua voce grazie al prezioso patrimonio artistico che ha lasciato al mondo. Lo ha fatto,, anche alle telecamere di Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo. Oggi la cantante ha portato a casa la soddisfazione della vittoria di Erminio Sinni, l’artista del suo team, durante la finale di The Voice Senior e al suo pupillo ha dedicato il messaggio: “Mi hai scorticato il cuore” su Twitter. Vittoriosa e ancora piena di adrenalina, l’artista e coach è ...

