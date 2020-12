Lazio | Inzaghi | “Domani tanti assenti ma vogliamo dare continuità Pioli sta facendo un gran lavoro”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Dopo la vittoria contro il Napoli, ladi Simoneè attesa da un'altra gara complicata, quella contro il Milan. Il tecnico biancoceleste Simoneha presentato la partita contro la capolista: "ai nostri risultati. Il Milan è la squadra più forte e più in forma del campionato, per questoservirà unade partita. Dovremo fare i conti con alcune assenze pesanti come quelle di Leiva, Lulic, Acerbi, Parolo e Fares ma faremo del nostro meglio.? Ha portato certezze nel club rossonero, sta svolgendo unimportante".caption id="attachment 1058151" align="alignnone" width="6192", getty/caption ITA Sport Press.

