I cadaveri fatti a pezzi: fermata l'ex fidanzata del figlio delle vittime (Di martedì 22 dicembre 2020) Ignazio Riccio Per gli inquirenti, l'ultima ad aver incontrato Shpetim e Teuta Pasho sarebbe stata proprio la donna, che quindi risulta essere l'indiziata principale dell'efferato doppio delitto È accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri la 36enne di nazionalità albanese Elona Kalesha. Un nuovo colpo di scena rende ancora più ingarbugliata la vicenda dei coniugi uccisi, smembrati e abbandonati in quattro valigie nei pressi del carcere di Sollicciano a Firenze. La donna, che fino a pochi anni fa, conviveva con Taulant, il figlio in carcere della coppia assassinata, è stata fermata dai carabinieri. Le vittime sono Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni, scomparsi dal 2015, quando erano tornati dall'Albania a Firenze per aspettare che uno dei loro tre figli, proprio Taulant, uscisse dal ...

