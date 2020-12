Grande Fratello Vip 5 ventottesima puntata | nominati | confronti e uno show unico

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - LoryBorre98 : RT @Alliss221: Tommaso e Francesco l’amicizia più vera del Grande Fratello. #GFVIP - Chicca_colors : RT @marcamoly: Cristina Plevani vinceva la prima edizione del Grande Fratello. Sono passi esattamente 20 anni da quel giorno che ha segnato… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Grande Fratello Vip, salta la puntata di Natale. La conferma di Signorini: «Non andiamo in onda». Cambio di palinsesto in casa Mediaset per il 25 dicembre, e conferma ufficiale durante la diretta ...GF Vip 5 puntata 22 dicembre. GF Vip 5: il Natale arriva nella Casa con Arisa e gli auguri dei parenti. Con la cantante anche Alberto Urso. In nomination Giacomo, Sonia, Maria Teresa Samantha ...