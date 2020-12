Governo | Verini | ' crisi? una sciagura | sì a cambio passo ma basta ultimatum'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - “E' positivo che da diverse ore non si sentano più in giroo ‘pen', ma adesso è giunta l'ora di confrontarsi sulle cose da fare. Che, poi, è quello che il Pd aveva chiesto sin dal vertice di maggioranza del 5 novembre scorso”. Lo dice Walterdel Pd ad Affaritaliani.it. "Quando il Pd afferma che, nell'ipotesita di una, c'è solo il voto, vuole dire una cosa semplice: nel pieno rispetto delle prerogative e della saggezza del Capo dello Stato, non possono esistere governicchi raffazzonati, non ci sono prospettive di esecutivi tecnici. Se cade il, è il messaggio che ha voluto mandare il Partito democratico, ci va di mezzo il Paese". Serve un rimpasto? "La sola parola mi fa venire l'orticaria perché ricorda riti ...