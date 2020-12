Gli Inverni dal meteo mite potrebbero essere solo un ricordo quest’anno (Di martedì 22 dicembre 2020) Gelo da est, ipotesi plausibileEh già, se alcune dinamiche atmosferiche – che tra l’altro potrebbero riscrivere la storia di questa materia – dovessero andare in porto l’Inverno 2020/2021 potrebbe entrare di diritto nel guinnes dei primati. Non stiamo scherzando e non vogliamo estremizzare. Stiamo semplicemente osservando, attenti come non mai, l’evoluzione del Vortice Polare e di tutto quel che vi ruota attorno. Parlare di riscaldamenti stratosferici, ad esempio, è facile. Sapete perché? Perché il riscaldamento stratosferico ci sarà e potrebbe mandare a ramengo i piani del Vortice. Potrebbe mandarlo letteralmente KO, innescando un cambio circolatorio emisferico i cui effetti – invernali chiaramente – sarebbero clamorosi. Attenzione però, non stiamo parlando di quel che potrebbe accadere la prossima settimana, no. L’eventuale irruzione artica, corposa e ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Gelo da est, ipotesi plausibileEh già, se alcune dinamiche atmosferiche – che tra l’altroriscrivere la storia di questa materia – dovessero andare in porto l’Inverno 2020/2021 potrebbe entrare di diritto nel guinnes dei primati. Non stiamo scherzando e non vogliamo estremizzare. Stiamo semplicemente osservando, attenti come non mai, l’evoluzione del Vortice Polare e di tutto quel che vi ruota attorno. Parlare di riscaldamenti stratosferici, ad esempio, è facile. Sapete perché? Perché il riscaldamento stratosferico ci sarà e potrebbe mandare a ramengo i piani del Vortice. Potrebbe mandarlo letteralmente KO, innescando un cambio circolatorio emisferico i cui effetti – invernali chiaramente – sarebbero clamorosi. Attenzione però, non stiamo parlando di quel che potrebbe accadere la prossima settimana, no. L’eventuale irruzione artica, corposa e ...

