GFVip, incontro commovente tra Gaia e il fratello Tommaso Zorzi. Ma sui social è bufera: «Ha fatto spoiler» (Di martedì 22 dicembre 2020) Dolcissia, biondissima… e logorroica proprio come il fratello, Gaia è entrata a sorpresa nella casa più spiata d’Italia per portare tutto il suo sostegno durante la diretta della puntata di lunedì 21 dicembre. Durante la diretta del Grande fratello Vip di lunedì 21 dicembre Gaia Zorzi è entrata nella casa per supportare Tommaso che in settimana ha avuto un momento di crisi. Zorzi infatti ha pensato di abbandonare la casa, salvo poi cambiare idea. Sulla passerella del Grande fratello Vip Tommaso incontra la sorella. Gaia parla velocissimo, proprio come Tommaso: «Ti pare che devo venire qui io a spiegarti cos’è l’ironia? Ma davvero hai avuto quel breakdown? Capisco che stare nella casa è difficile, ma ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020) Dolcissia, biondissima… e logorroica proprio come ilè entrata a sorpresa nella casa più spiata d’Italia per portare tutto il suo sostegno durante la diretta della puntata di lunedì 21 dicembre. Durante la diretta del GrandeVip di lunedì 21 dicembreè entrata nella casa per supportareche in settimana ha avuto un momento di crisi.infatti ha pensato di abbandonare la casa, salvo poi cambiare idea. Sulla passerella del GrandeVipincontra la sorella.parla velocissimo, proprio come: «Ti pare che devo venire qui io a spiegarti cos’è l’ironia? Ma davvero hai avuto quel breakdown? Capisco che stare nella casa è difficile, ma ...

