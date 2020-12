Eddi Marcucci | 27 anni | sorvegliata speciale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Chi ènel 2017, all’età di 26, è partita per la Siria per unirsi alle milizie curde e combattere lo Stato Islamico. In quanto capace di maneggiare le armi, è ritenuta oggi, sulla base di una teoria, pericolosa per l’Italia. Ha presentato ricorso contro la misura della sorveglianzaalla corte d’appello di Torino che deciderà entro Natale. La sua missione inzia nel 2017 quando arriva nella regione siriana dello Rojava per affiancare le Ypj, le milizie femminili curde (leggi questo articolo per capire meglio chi sono), nella lotta contro gli islamisti che controllavano il Nord della Siria. Un impegno, quello di, durato nove mesi che ha contribuito ad allontanare la minaccia jihadista. Era ...