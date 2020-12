Covid, Miozzo: la variante britannica era nota già a settembre (Di martedì 22 dicembre 2020) La variante britannica del Covid “si conosceva già a settembre”. Sono queste le parole del coordinatore del Cts Agostino Miozzo a SkyTg24. Secondo Miozzo è dunque “molto probabile” che sia in Italia da tempo. LEGGI ANCHE: La variante del virus inglese mette a rischio la riapertura delle scuole? Agostino Miozzo ha inoltre aggiunto che la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Ladel“si conosceva già a”. Sono queste le parole del coordinatore del Cts Agostinoa SkyTg24. Secondoè dunque “molto probabile” che sia in Italia da tempo. LEGGI ANCHE: Ladel virus inglese mette a rischio la riapertura delle scuole? Agostinoha inoltre aggiunto che la L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

