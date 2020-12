Covid. Crisanti attacca: “Non ci sono prove che la scuola sia sicura. Inaccettabile che i dati non siano pubblici” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il microbiologo Crisanti torna a parlare del rapporto Covid e scuola e mostra le sue perplessità, anche perchè ad oggi mancano i dati sui contagi nelle scuole. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Il microbiologotorna a parlare del rapportoe mostra le sue perplessità, anche perchè ad oggi mancano isui contagi nelle scuole. L'articolo .

Adnkronos : Nuova #varianteCovid, #Crisanti: 'Non sappiamo se #vaccini la coprono' - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - orizzontescuola : Covid. Crisanti attacca: “Non ci sono prove che la scuola sia sicura. Inaccettabile che i dati non siano pubblici” - quattroluglio__ : Considerando l’affidabilità delle previsioni, quest’anno l’oroscopo lo farei fare a #Crisanti . . #varianteinglese… - DottVicidomini : @ViscidoB @64domenico @matteorenzi un cretino trombato alle elezioni in Veneto liste m5 Finalmente ha capito crisan… -