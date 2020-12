Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato? (Di martedì 22 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il Covid-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se contagiato? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alla privacy dell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Covid-19 e diritto alla privacy Dobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alladell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News-19 e diritto allaDobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ...

Piersoft : Autocertificazione covid a Natale: quando serve il modulo e come compilarlo - mmyyffooxx : Autocertificazione covid a Natale: quando serve il modulo e come compilarlo - giovannidalloli : Autocertificazione covid a Natale: quando serve il modulo e come compilarlo - S_Eleonora_S : Oggi festa di Natale alla materna, le maestre mandano gli audio delle poesie e delle canzoni cantate dai bambi. Nie… - ADAPT_prof : RT @MicheTiraboschi: 'I riflessi della normativa anti-Covid-19 sulla tutela della privacy' di @EmanueleDagnino (pp. 156-166) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid privacy Rifiuti Covid: tutelare privacy dei contagiati Studio Cataldi Covid, a Catania resi visibili indirizzi mail dei fuorisede

Il commissario per l'emergenza nel Catanese replica alla polemica sorta sui social, in seguito all'invio di una comunicazione via posta elettronica senza tutelare la riservatezza dei destinatari. «Non ...

Informativa Privacy Gruppo Sesaab

Per prendere visione delle società che compongono il Gruppo Sesaab (di seguito i “Contitolari”) può consultare la Privacy Policy del sito cliccando sull’apposito link presente in calce ad ogni pagina.

Il commissario per l'emergenza nel Catanese replica alla polemica sorta sui social, in seguito all'invio di una comunicazione via posta elettronica senza tutelare la riservatezza dei destinatari. «Non ...Per prendere visione delle società che compongono il Gruppo Sesaab (di seguito i “Contitolari”) può consultare la Privacy Policy del sito cliccando sull’apposito link presente in calce ad ogni pagina.