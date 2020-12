Coronavirus, Anef: 'Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio' (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta Ansa 'Avviare la stagione sciistica il 7 gennaio è un'utopia. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'Apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima'. Lo ha affermato Valeria Ghezzi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 dicembre 2020) commenta Ansa 'Avviare la stagione sciistica il 7è un'utopia. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'tra il 20 e il 30, non'. Lo ha affermato Valeria Ghezzi, ...

CINZIA_DEFENDI : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Anef: 'Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio' #sci - Francesco2370 : - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Anef: 'Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio' #sci - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Anef: 'Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio' #sci -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Anef Coronavirus, Anef: "Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio" TGCOM Coronavirus, Anef: "Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio"

"Avviare la stagione sciistica il 7 gennaio è un'utopia. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima". Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell'Asso ...

Le piste chiuse costeranno 350 milioni ma se salta la stagione si arriverà a 600

L’Anef chiede risarcimenti subito. Minella: «Pronti a riaprire per la responsabilità sociale di salvare l’economia delle valli» ...

"Avviare la stagione sciistica il 7 gennaio è un'utopia. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima". Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell'Asso ...L’Anef chiede risarcimenti subito. Minella: «Pronti a riaprire per la responsabilità sociale di salvare l’economia delle valli» ...