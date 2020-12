Can Yaman dopo Daydreamer sarà Sandokan in una serie tv Lux Vide con Luca Argentero (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman di Daydreamer diventa Sandokan per Lux Vide in una serie in lavorazione con Luca Argentero Can Yaman è diventato il sogno proibito degli italiani con le sue soap turche in onda su Canale 5 come Daydreamer (qui per scoprire quando sarà in onda). E grazie al successo ottenuto che l’ha trasformato in una star nel nostro paese, inseguito da tutti, e che l’hanno portato alla corte di Maria De Filippo con C’è Posta per Te, presto tornerà sul set con un progetto in fase di sviluppo con Lux Vide. La casa di produzione di Diavoli e Medici si è accaparrata la coppia d’oro della fiction prendendo Luca Argentero e Can Yaman per una nuova trasposizione ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 22 dicembre 2020) Candidiventaper Luxin unain lavorazione conCanè diventato il sogno proibito degli italiani con le sue soap turche in onda su Canale 5 come(qui per scoprire quandoin onda). E grazie al successo ottenuto che l’ha trasformato in una star nel nostro paese, inseguito da tutti, e che l’hanno portato alla corte di Maria De Filippo con C’è Posta per Te, presto tornerà sul set con un progetto in fase di sviluppo con Lux. La casa di produzione di Diavoli e Medici si è accaparrata la coppia d’oro della fiction prendendoe Canper una nuova trasposizione ...

