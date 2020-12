Variante in Italia, gli esperti: 'Il rischio aumenta, usare meno i mezzi pubblici' (Di lunedì 21 dicembre 2020) La individuata in Gran Bretagna, in Danimarca, Australia, Olanda e ora anche in Italia, sta creando allarme per i possibili effetti sulla popolazione. Il rischio di assembramenti o anche solo di ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) La individuata in Gran Bretagna, in Danimarca, Australia, Olanda e ora anche in, sta creando allarme per i possibili effetti sulla popolazione. Ildi assembramenti o anche solo di ...

MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - Corriere : ?? Anche l'Italia ha sospeso i voli dalla Gran Bretagna - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Coronavirus, in Italia un soggetto positivo alla variante inglese - Radio1Rai : Nuovi timori per la cosiddetta “#variante inglese” del #Covid. Una forma mutata del virus che risulta molto contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Italia Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale la Repubblica Covid, due i positivi alla nuova variante in Italia: contagiato il compagno della donna di Roma

Covid, in Italia due i positivi alla nuova variante: contagiato il compagno della donna di Roma risultata positiva ieri ...

Variante inglese, Italia blocca i voli, Francia chiude le frontiere

La variante 'inglese' del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di ...

Covid, in Italia due i positivi alla nuova variante: contagiato il compagno della donna di Roma risultata positiva ieri ...La variante 'inglese' del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della pandemia durante le feste di ...