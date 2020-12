Uomini e Donne anticipazioni: il fratello di Davide ha svelato la sua scelta (FOTO) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 18 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e si è parlato molto della scelta di Davide. Il ragazzo ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole, ovvero, si è esposto molto nei confronti di Chiara. Ad ogni modo, il fratello del tronista, pare non sia riuscito a tenere il segreto ed abbia svelato in anticipo quella che sarà la scelta di Donadei. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso a riguardo. Il gesto spiazzante di Chiara a Uomini e Donne Davide Donadei è, sicuramente, il tronista più vicino alla scelta a Uomini e Donne. In molti hanno sempre ritenuto che il giovane optasse per Beatrice. Tuttavia, l’ultima registrazione ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 18 dicembre è stata effettuata una nuova registrazione die si è parlato molto delladi. Il ragazzo ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole, ovvero, si è esposto molto nei confronti di Chiara. Ad ogni modo, ildel tronista, pare non sia riuscito a tenere il segreto ed abbiain anticipo quella che sarà ladi Donadei. Andiamo a vedere tutto quello che è emerso a riguardo. Il gesto spiazzante di Chiara aDonadei è, sicuramente, il tronista più vicino alla. In molti hanno sempre ritenuto che il giovane optasse per Beatrice. Tuttavia, l’ultima registrazione ...

franzrusso : «Appena arrivati nel campo di Auschwitz, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo al mio gruppo, ma mia mam… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - chetempochefa : 'Il sessismo è l'odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini...il ses… - CSInazionale : Oggi alle 19:30, in diretta streaming, l'evento 'Dare luce alle stelle', iniziativa promossa dal @Coninews e dall'U… - Utepils21 : Due cose, le donne del Twitter riescono a trovare i peggio uomini, leggendo i commenti. Oppure sono delle spacca maroni complete. -