Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 21 dicembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in apertura la variante inglese del covid che circola già da un mesetto in sequenze di campioni raccolti in Danimarca e 1 in Australia prelevati a novembre sono risultate collegate al focolaio inglese causato da una mutazione molti paesi tra cui l’Italia hanno bloccato i collegamenti con il Regno Unito Johnson ha convocato il comitato cobra che si riunisce in caso di crisi il centro per il controllo delle malattie invita a identificare chi ha avuto contatti con i positivi alla nuova mutazione o ha viaggiato in zone colpite per testarli isolarli e tracciarne i movimenti e intanto è stata avviata lo Spallanzani dila procedura per isolare la sequenza del virus per la cosiddetta variante inglese il covid bis accertamenti saranno fatti sul ...