Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 08 | 10

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio variante vedi primi casi in Italia paesi europei danno lo stop ai voli con la Gran Bretagna il Ministro della Sanità britannico dice che la nuova variante di coronavirus è fuori controllo positiva una coppia di italiani solamente asospesi voli con il Regno Unito Oggi riunione d’emergenza a Bruxelles i vaccini resterebbero efficaci anche contro la variante del virus sono 15104 i positivi con 107000 tamponi in Italia nelle24 ore secondo i dati del Ministero della Salute le vittime sono 352 sabato si erano registrati 16308 casi 553 decessi 176.180 5 tamponi l’ultimo conteggio dei casi di covid confermati tutto il mondo da parte del Center for Systems Science and Engineering della John Hopkins Universityvedere il mondo salire i casi ...