Toscana: indennizzi a ristoranti e bar, bando a gennaio, 15 giorni per presentare domanda (Di lunedì 21 dicembre 2020) Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - Nessun ‘click day' e nessuna corsa dunque a presentare le domande il prima possibile, nel timore che le risorse potessero essere velocemente esaurite: il che avrebbe probabilmente favorito i più ‘smart' e scaltri, quelli con il dito più veloce o con i commercialisti più pronti ed attrezzati. Non sarà un bando a sportello quello rivolto a ristoranti e bar che hanno patito nei fatturati le restrizioni e lockdown imposti per arginare la pandemia: un bando di cui potranno godere anche pasticcerie, imprese di catering e tutto l'universo del mondo della somministrazione, ma anche le imprese ‘del divertimento' come i locali notturni e da ballo. Il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'assessore regionale al commercio e all'economia Leonardo Marras lo chiariscono in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Firenze, 21 dic. - (Adnkronos) - Nessun ‘click day' e nessuna corsa dunque ale domande il prima possibile, nel timore che le risorse potessero essere velocemente esaurite: il che avrebbe probabilmente favorito i più ‘smart' e scaltri, quelli con il dito più veloce o con i commercialisti più pronti ed attrezzati. Non sarà una sportello quello rivolto ae bar che hanno patito nei fatturati le restrizioni e lockdown imposti per arginare la pandemia: undi cui potranno godere anche pasticcerie, imprese di catering e tutto l'universo del mondo della somministrazione, ma anche le imprese ‘del divertimento' come i locali notturni e da ballo. Il presidente dellaEugenio Giani e l'assessore regionale al commercio e all'economia Leonardo Marras lo chiariscono in ...

ConfcommercioTo : RT @toscananotizie: Indennizzi per #ristoranti e #bar, bando subito dopo Epifania e 15 giorni per presentare domanda. - toscananotizie : Indennizzi per #ristoranti e #bar, bando subito dopo Epifania e 15 giorni per presentare domanda.… - infoitinterno : Coronavirus Toscana, indennizzi di 2.500 euro per bar e ristoranti colpiti dalle chiusure: il bando della Regione - ilGiunco : #Confesercenti: «Dalla Regione 19 milioni per le imprese della ristorazione. Ci muoveremo per facilitare accesso… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana indennizzi Toscana: indennizzi a ristoranti e bar, bando a gennaio, 15 giorni per presentare domanda Il Tempo Tirrenica: il festival degli annunci e ora siamo "all’autostradina”

La Regione fa un passo avanti, ma è al ribasso. L'assessore regionale Baccelli: «Strategica per tutti, vogliamo farla» ...

Indennizzi per ristoranti e bar, bando subito dopo Epifania

indennizzi che si aggiungeranno all’ultimo provvedimento con cui il Governo ha annunciato ulteriori ristori”. “E’ tutta l’economia che sta soffrendo – commenta Marras, che ricorda come alle imprese e ...

La Regione fa un passo avanti, ma è al ribasso. L'assessore regionale Baccelli: «Strategica per tutti, vogliamo farla» ...indennizzi che si aggiungeranno all’ultimo provvedimento con cui il Governo ha annunciato ulteriori ristori”. “E’ tutta l’economia che sta soffrendo – commenta Marras, che ricorda come alle imprese e ...