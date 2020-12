Superbonus | Bonafede | ‘proroga al 2023 per noi irrinunciabile’

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo parlato di molti temi che sono sul tavolo, come la svolta green, la digitalizzazione e l’inclusione sociale che sono da sempre nel DNA del Movimento. Oggi abbiamo puntato anche su singoli argomenti, come la scuola e il, la cui proroga fino alper noi è irrinunciabile”. Così il ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle al governo, Alfonso, al termine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte e i ministri Roberto Gualtieri e Enzo Amendola sul Recovery Plan. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nello specifico sul tema dell'incontro, Bonafede, spiega che "su alcuni punti ci siamo trovati ... In ogni caso, per il M5s la proroga fino al 2023 del Superbonus per l'edilizia "è irrinunciabile.Alfonso Bonafede, capodelegazione del Movimento 5 Stelle e ministro della Giustizia, ha chiesto di aprire un gruppo di lavoro con i rappresentanti delle forze di maggioranza per discutere del Recovery ...