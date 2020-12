Stop razzismo e antisemitismo: a Firenze nasce la ‘Commissione Segre’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) FIRENZE – Nasce a Firenze ‘la commissione Segre’. Una commissione comunale speciale “per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Lo prevede la delibera proposta dal capogruppo Pd Nicola Armentano, approvata dal Consiglio. Favorevole la maggioranza sostenuta anche dai voti del M5S e del gruppo Sinistra Progetto Comune (e alla votazione ha partecipato anche il sindaco Dario Nardella). Astenuti, invece, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (“Non diventi un pretesto per condannare una parte o per censurare l’avversario politico”, dicono dal Carroccio). Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) FIRENZE – Nasce a Firenze ‘la commissione Segre’. Una commissione comunale speciale “per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. Lo prevede la delibera proposta dal capogruppo Pd Nicola Armentano, approvata dal Consiglio. Favorevole la maggioranza sostenuta anche dai voti del M5S e del gruppo Sinistra Progetto Comune (e alla votazione ha partecipato anche il sindaco Dario Nardella). Astenuti, invece, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (“Non diventi un pretesto per condannare una parte o per censurare l’avversario politico”, dicono dal Carroccio).

