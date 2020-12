Ritorna la bufala su Matteo Salvini con un cartello contro napoletani e siciliani

(Di lunedì 21 dicembre 2020) I nostri lettori ci segnalano il ritorno di un’immagine a rischio viralità che riguarda. La foto mostra il leader della Lega con unin cui sarebbero riportate frasi ingiuriose. Il post è una nostra vecchia conoscenza e, con la segnalazione di oggi, ci accorgiamo che laciclicamente. Ne avevamo già parlato in un articolo del 2018, ripreso poi nel 2019. La lezione che dobbiamo imparare anche a questo giro è che un contenuto pubblicato sui social non corrisponde a verità, specialmente se nella forma di una semplice immagine. Il fotoritocco è evidente, ma chi ha creato il post chiede la massima condivisione con la stessa strategia dei mendicanti del web. Fate presto a dimenticare: “C’è ...

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna bufala

Bufale.net

ha assunto nuove decisioni in merito alle bufale anti Covid-19 e smesso di spingere sulle citazioni dei tweet. A partire dal 21 Dicembre, secondo quanto reso noto dalla piattaforma del canarino ...Bonus Natale Inps: attenti alla truffa on line. Sta circolando in queste ore in rete un falso modello dell'ente per ottenere il sussidio. Ecco la verità.