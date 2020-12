Recovery Plan, Zecchini analizza pregi e difetti di un esperimento critico (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va innanzitutto riconosciuto che il Pnrr costituisce un notevole passo in avanti rispetto al passato nel tracciare un programma di politica industriale (PI) di portata olistica, che viene impostato come una cornice entro cui vanno ricondotti i vari piani settoriali che sono stati emanati nell’ultimo biennio (ad es., quelli per la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, il blockchain, l’energia sostenibile ovvero il Pniec), quelli che saranno emanati prossimamente, come la Strategia Nazionale Idrogeno, e gli altri interventi strutturali definiti, qual è #italiaveloce, e da definire. Il Pnrr comprende una miriade di interventi che inquadra in nessi funzionali, fungendo anche da cornice di PI per le misure già varate nel Decreto di agosto e nella Legge di bilancio per il 2021. Sta proprio in questi collegamenti funzionali ed interazioni tra le diverse misure l’innovazione di maggior ... Leggi su formiche (Di lunedì 21 dicembre 2020) Va innanzitutto riconosciuto che il Pnrr costituisce un notevole passo in avanti rispetto al passato nel tracciare un programma di politica industriale (PI) di portata olistica, che viene impostato come una cornice entro cui vanno ricondotti i vari piani settoriali che sono stati emanati nell’ultimo biennio (ad es., quelli per la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, il blockchain, l’energia sostenibile ovvero il Pniec), quelli che saranno emanati prossimamente, come la Strategia Nazionale Idrogeno, e gli altri interventi strutturali definiti, qual è #italiaveloce, e da definire. Il Pnrr comprende una miriade di interventi che inquadra in nessi funzionali, fungendo anche da cornice di PI per le misure già varate nel Decreto di agosto e nella Legge di bilancio per il 2021. Sta proprio in questi collegamenti funzionali ed interazioni tra le diverse misure l’innovazione di maggior ...

