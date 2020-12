Real Madrid, si ferma Modric. Salterà il match contro il Granada (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come riporta Marca, Luka Modric Salterà la sfida di Liga in programma mercoledì, che vedrà il suo Real Madrid affrontare il Granada. Il croato soffre di un affaticamento muscolare alla gamba sinistra e domani farà degli esami, è stato sostituito al 72? nella gara di ieri contro l’Eibar e in panchina è stato visto col ghiaccio proprio in quella parte del corpo per affievolire il dolore, in particolare all’adduttore. Modric ha giocato tutti e 90 i minuti contro il Siviglia e a Madrid sperano che sia solo un affaticamento e non un infortunio. Foto: Twitter personale Modric L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come riporta Marca, Lukala sfida di Liga in programma mercoledì, che vedrà il suoaffrontare il. Il croato soffre di un affaticamento muscolare alla gamba sinistra e domani farà degli esami, è stato sostituito al 72? nella gara di ieril’Eibar e in panchina è stato visto col ghiaccio proprio in quella parte del corpo per affievolire il dolore, in particolare all’adduttore.ha giocato tutti e 90 i minutiil Siviglia e asperano che sia solo un affaticamento e non un infortunio. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

