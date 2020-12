Paratici Juventus | dall’Inghilterra | il futuro sarà in Premier con Inzaghi

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) L’avventura di Fabioallasembra essere arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dal Daily Record, il dirigente dei torinesi sarebbe finito nel mirino del Manchester United. I Red Devils potrebbero anche decidere di cambiare la guida tecnica ingaggiando Simone, molto amico dell’attuale responsabile CEO dei bianconeri.: lo United suha il contratto in scadenza e non sono pervenuti discorsi sul rinnovo. Il Manchester United, però, sta sondando anche altri profili quali Luis Campos, Paul Mitchell e Mark Overmars. Leggi anche:Mercato, nuovo colpo in difesa? Opportunità dallaIlpotrebbe essere lontano dall’Italia perché la Roma, unica società della massima ...