Ondata di furti, in paese torna la paura: narcotizzato un cane, e spunta una pistola (Di martedì 22 dicembre 2020) Ondata di furti in pochi giorni ai Novagli di Montichiari: sarebbero almeno cinque le case visitate dai malviventi lo scorso weekend. Fortunatamente non tutti i colpi sarebbero riusciti. Resta viva l'... Leggi su bresciatoday (Di martedì 22 dicembre 2020)diin pochi giorni ai Novagli di Montichiari: sarebbero almeno cinque le case visitate dai malviventi lo scorso weekend. Fortunatamente non tutti i colpi sarebbero riusciti. Resta viva l'...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Allarme Interpol, alto rischio di furti del vaccino: 'Sarà l'oro liquido del 2021' 'Un'ondata d… - fisco24_info : Allarme Interpol, alto rischio di furti del vaccino: 'Un'ondata di criminalità, una pandemia parallela' - dario62bs : Coprifuoco per gli onesti lavoratori, via libera alle bande di predoni (nomadi o dell'Est Europa).Ondata di furti,… - CiociariaO : #Alatri. Ondata di furti in periferia, residenti esasperati: chiesta la videosorveglianza - dario62bs : Criminalità scatenata, grazie a questo governo di incapaci che bastona solo gli onesti. Ondata di furti, ladri in 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata furti Ondata di furti, in paese torna la paura: narcotizzato un cane, e spunta una pistola BresciaToday Finestrino rotto e furto in auto: ondata di furti ad Agropoli

di Antonio Vuolo Ladri ancora in azione sul litorale di Trentova, ad Agropoli. Nonostante il periodo invernale e la pandemia, i furti continuano a colpire il litorale cittadino. L’ennesimo episodio si ...

Vaccino, l’allarme dell’Interpol: “Sarà l’oro liquido del 2021”

L'allarme dell'Interpol sul vaccino: "Sarà l'oro liquido del 2021. Rischio ondata di criminalità, una pandemia parallela".

di Antonio Vuolo Ladri ancora in azione sul litorale di Trentova, ad Agropoli. Nonostante il periodo invernale e la pandemia, i furti continuano a colpire il litorale cittadino. L’ennesimo episodio si ...L'allarme dell'Interpol sul vaccino: "Sarà l'oro liquido del 2021. Rischio ondata di criminalità, una pandemia parallela".