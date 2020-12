Oggi in tv | tutta la programmazione di lunedì 21 dicembre

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 21 dicembre 2020)21 novembre. La settimana comincia con una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Su Rai 3, vanno avanti le inchieste di Sigfrido Ranucci e della redazione di Report. Rai 2 dedica la serata al programma Boss in incognito, nella sua versione italiana condotta da Max Giusti. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 la settimana comincia con la commedia italiana Non ci resta che il crimine. Un gruppo di amici squattrinati cerca di sbarcare il lunario organizzando un tour alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Durante una pausa caffè, attraversano un varco spazio-temporale finendo nel 1982, l’anno dei Mondiali di calcio di Spagna. Pensano allora di poter fare una montagna di soldi con le scommesse calcistiche. Qualcosa però andrà ...