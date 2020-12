Milan e Inter rispondono alla Juve, Roma e Napoli perdono il ritmo e forse il treno scudetto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mini fuga delle prime tre in classifica, mentre Roma e Napoli si fermano contro Atalanta e Lazio. Il trio di testa allunga sulle inseguitrici, le Milanesi ristabiliscono le gerarchie nel botta e risposta con la Juventus. Il segnale più atteso e meno scontato è quella del Milan, che nonostante le assenze pesanti sbanca il Mapei, con un super Hernandez e il gol più veloce della serie A di Leao. Che incassa anche i complimenti social del detentore del record precedente, Poggi. Anche l’Inter non molla, infilando la sesta vittoria consecutiva, e tornando a distanza di sicurezza (+3) dalla Juve. Dietro le prime tre invece succede praticamente di tutto, Roma e Napoli cadono nelle trappole di Atalanta e Lazio, con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mini fuga delle prime tre in classifica, mentresi fermano contro Atalanta e Lazio. Il trio di testa allunga sulle inseguitrici, leesi ristabiliscono le gerarchie nel botta e risposta con lantus. Il segnale più atteso e meno scontato è quella del, che nonostante le assenze pesanti sbanca il Mapei, con un super Hernandez e il gol più veloce della serie A di Leao. Che incassa anche i complimenti social del detentore del record precedente, Poggi. Anche l’non molla, infilando la sesta vittoria consecutiva, e tornando a distanza di sicurezza (+3) d. Dietro le prime tre invece succede praticamente di tutto,cadono nelle trappole di Atalanta e Lazio, con ...

del Milan al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull'Inter.

Il Milan, che è tornato a vincere, rimane in testa con un punto in più dell'Inter e quattro in più della Juventus La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si è giocata tra sabato 19

del Milan al ‘Mapei Stadium‘ contro il Sassuolo. Tre punti che consentono al Diavolo di mantenere il primo posto nella classifica di Serie A, con un punto di vantaggio sull’Inter. Vediamo, dunque, ...Il Milan, che è tornato a vincere, rimane in testa con un punto in più dell'Inter e quattro in più della Juventus La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si è giocata tra sabato 19 ...