Melissa Satta e Boateng | l’addio dopo 9 anni | l’annuncio su Instagram

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È ufficialefrae Kevin Prince. La modella e il calciatore hanno annunciato sula fine del loro matrimonionoved’amore. Nei mesi scorsi erano circolati alcuni gossip riguardo una crisi di coppia, mae Kevin, da sempre molto riservati, non avevano commentato. Poi la scelta di separarsi e un messaggio apparso sue pubblicato da entrambi. “un periodo di separazione – ha scritto il calciatore -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenita?, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio ...