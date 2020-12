Maire Tecnimont rafforza business in India (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Maire Tecnimont annuncia che la propria controllata Tecnimont SpA, attraverso la sua controllata Indiana Tecnimont Private Limited, si è aggiudicata un contratto EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) Lump Sum da parte di Indian Oil Corporation Limited (IOCL), per la realizzazione di nuove unità per la produzione di acido acrilico e butilacrilato, derivati petrolchimici necessari per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto per il mercato chimico. Le unità saranno realizzate a Dumad, vicino Vadodara, nello stato di Gujarat, in India. Il valore totale del contratto è di circa 255 milioni di dollari. Lo scopo del progetto – spiega la società in una nota – comprende attività di Engineering, Procurement, Construction and ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) –annuncia che la propria controllataSpA, attraverso la sua controllatanaPrivate Limited, si è aggiudicata un contratto EPCC (Engineering, Procurement, Construction e Commissioning) Lump Sum da parte din Oil Corporation Limited (IOCL), per la realizzazione di nuove unità per la produzione di acido acrilico e butilacrilato, derivati petrolchimici necessari per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto per il mercato chimico. Le unità saranno realizzate a Dumad, vicino Vadodara, nello stato di Gujarat, in. Il valore totale del contratto è di circa 255 milioni di dollari. Lo scopo del progetto – spiega la società in una nota – comprende attività di Engineering, Procurement, Construction and ...

