LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia in DIRETTA: Feller davanti, mancano 8 atleti… (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.35 Zenhaeusern vola in testa con 0.08 su Feller. Non è stata tuttavia una manche mostruosa quella dello svizzero, anche se sicuramente molto solida. Ora il francese Muffat-Jeandet, parte con 0.03 sull’elvetico. 13.34 Da adesso in poi ogni atleta sarà in grado di vincere, perché i distacchi sono minimi. Si comincia con lo svizzero Zenhaeusern, che parte con 0.49 su Feller. 13.33 Al comando l’austriaco Feller con 0.04 sul connazionale Schwarz e 0.48 sullo svizzero Nef. Ora gli ultimi 8… 13.32 Anche Ryding perde posizioni. Il britannico è quarto a 0.62. 13.30 Bene l’austriaco Schwarz. E’ secondo ad appena 4 centesimi da Feller. Tocca al britannico Ryding, che parte con 0.24 da gestire. 13.29 Manfred Moelgg è nono a 1?09. Chiuderà nei 20. ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.35 Zenhaeusern vola in testa con 0.08 su. Non è stata tuttavia una manche mostruosa quella dello svizzero, anche se sicuramente molto solida. Ora il francese Muffat-Jeandet, parte con 0.03 sull’elvetico. 13.34 Da adesso in poi ogni atleta sarà in grado di vincere, perché i distacchi sono minimi. Si comincia con lo svizzero Zenhaeusern, che parte con 0.49 su. 13.33 Al comando l’austriacocon 0.04 sul connazionale Schwarz e 0.48 sullo svizzero Nef. Ora gli ultimi 8… 13.32 Anche Ryding perde posizioni. Il britannico è quarto a 0.62. 13.30 Bene l’austriaco Schwarz. E’ secondo ad appena 4 centesimi da. Tocca al britannico Ryding, che parte con 0.24 da gestire. 13.29 Manfred Moelgg è nono a 1?09. Chiuderà nei 20. ...

