Lecce | sospiro di sollievo per Mancosu Il report sulle condizioni del centrocampista

sospiro di sollievo per Eugenio Corini.Giornata di esami per Marco Mancosu, sottoposto agli esami strumentali del caso dopo un problema al retto femorale della coscia destra accusato nei giorni scorsi. Per il calciatore giallorosso, sono stati scongiurati infortuni di grave entità. A comunicarlo è proprio il club salentino tramite una nota diramato in mattinata."L'U.S. Lecce comunica che, il calciatore Marco Mancosu, questa mattina, presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso" di Lecce, si è sottoposto a risonanza magnetica ed ecografia, a causa della dolenzia al retto femorale della coscia destra. Gli esami strumentali hanno dato, entrambi, esito negativo".

Non al meglio della condizione Marco Mancosu, ma per il giocatore del Lecce sono scongiurati infortuni di grave entità. A riferirlo, è il club salentino con la nota che di seguito riportiamo: "L'U.S.

