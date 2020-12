Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Parma

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) La gara trainaugura il 14° turno di Serie A. Stroppa non potrà contare su Marrone, squalificato, e al suo posto dovrebbe giocare Golemic. Nel, Liverani deciderà all'ultimo chi schierare davanti tra Cornelius e Inglese. Brugman dovrebbe trovare spazio dal primo minuto nel ruolo di regista.(3-5-2) – Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Eduardo Henrique, Reca; Messias, Simy. All.: Stroppa.(4-3-3) – Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Karamoh, Cornelius, Gervinho. All.: Liverani.