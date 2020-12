La manovra anti-virus cresce di 5 miliardi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Quasi fuori tempo massimo, dopo una lunga maratona in commissione, la legge di bilancio-Covid approderà in aula alla Camera solo martedì 22 dicembre. Ma con un carico di piccoli e grandi ritocchi a pioggia da quasi 5. La commissione Bilancio ha dato l’ok a 320 emendamenti. Un restyling in cui hanno trovato posto centinaia di bonus, fondi e incentivi per accontentare maggioranza e opposizione, come di consueto. Tra le misure, spicca la proroga del superbonus per il 2022, anche se i Cinque Stelle hanno già annunciato un ordine del giorno per estendere la detrazione sulle ristrutturazioni green al 2023. E ci sono anche gli incentivi sulla rottamazione delle auto per l’acquisto di vetture elettriche, ibride o a benzina Euro 6, che dovrebbe aiutare il settore automotive. Per le partite Iva, c’è un fondo da un miliardo destinato all’azzeramento ...