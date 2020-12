Koeman attacca il Real Madrid | “Fallo di mano di Ramos? Rigore per 9 persone su 10”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ronalde il suo Barcellona sono pronti ad affrontare ilValladolid nel match in programma domani. L’allenatore olandese, tra i temi tattici sviscerati all’interno della conferenza stampa alla vigilia del match, non ha perso l’occasione per punzecchiare il, soffermandosi sulnon concesso all’Eibar: acceso è infatti il dibattito su un evidentedidi Sergio, non ravvisato né dal direttore di gara né dal VAR. “Francamente non capisco. Se chiedi a 10se quello era, 9 ti risponderanno di sì. Io penso che fossema l’arbitro e il VAR hanno deciso diversamente. Lo rispetto, perché fare l’arbitro non è facile. Però se me lo chiedi, per me era ...