Judo, il Tas conferma la squalifica di due anni per Rafaela Silva per doping (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Tas di Losanna conferma la squalifica di due anni per doping di danni della campionessa brasiliana di Judo Rafaela Silva, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne ha vinto l’oro nei 57 kg alle Olimpiadi di Rio 2016 e si è sempre professata innocente sposando la linea della contaminazione, ma il tribunale arbitrale dello sport ha confermato la sanzione già comminata in appello. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Tas di Losannaladi dueperdi ddella campionessa brasiliana di, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne ha vinto l’oro nei 57 kg alle Olimpiadi di Rio 2016 e si è sempre professata innocente sposando la linea della contaminazione, ma il tribunale arbitrale dello sport hato la sanzione già comminata in appello. SportFace.

sportface2016 : #Judo, il #Tas conferma la squalifica per doping per #Silva: niente #Tokyo2020 per la brasiliana -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Tas Judo, il Tas conferma la squalifica di due anni per Rafaela Silva per doping Sportface.it Judo, il Tas conferma la squalifica di due anni per Rafaela Silva per doping

Il Tas di Losanna conferma la squalifica di due anni per doping di danni della campionessa brasiliana di judo Rafaela Silva, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne h ...

Il Tas di Losanna conferma la squalifica di due anni per doping di danni della campionessa brasiliana di judo Rafaela Silva, risultata positiva al fenoterolo durante i Giochi Panamericana. La 28enne h ...