Iscro: la cassa integrazione per le partite Iva (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche chi ha la partita Iva potrà prendere la cassa integrazione. Alla commissione Bilancio della Camera è passato l’emendamento, riformulato, che introduce la cig anche per i lavoratori autonomi: la misura si chiama Iscro, Indennità di continuità reddituale e operativa, e prevede un assegno tra minimo 250 e massimo 800 euro al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti e abbia dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro. Potranno richiederlo le partite Iva aperte da almeno 4 anni. L’indennità sarà corrisposta dall’Inps e al momento vale solo per gli autonomi della gestione separata dell’ente di previdenza, ma il ministro Nunzia Catalfo ha già annunciato l’intenzione di estenderlo anche ai professionisti degli ordini. Spiega Repubblica: Si chiama Iscro. Ed ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anche chi ha la partita Iva potrà prendere la. Alla commissione Bilancio della Camera è passato l’emendamento, riformulato, che introduce la cig anche per i lavoratori autonomi: la misura si chiama, Indennità di continuità reddituale e operativa, e prevede un assegno tra minimo 250 e massimo 800 euro al mese per 6 mesi per chi abbia subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti e abbia dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro. Potranno richiederlo leIva aperte da almeno 4 anni. L’indennità sarà corrisposta dall’Inps e al momento vale solo per gli autonomi della gestione separata dell’ente di previdenza, ma il ministro Nunzia Catalfo ha già annunciato l’intenzione di estenderlo anche ai professionisti degli ordini. Spiega Repubblica: Si chiama. Ed ...

