Giulia De Lellis derubata dai corrieri? "Sono sconvolta!" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Siamo a pochissimi giorni dal Natale e molti si stanno affrettando per ultimare i preparativi e comprare i regali da mettere sotto l'albero, tra cui Giulia De Lellis che, sulle stories di Instagram, sta condividendo alcuni pensieri di Natale da fare ad amici e parenti. Come moltissimi, anche la nota influencer si è rivolta all'e-commerce per gli acquisti natalizi, lamentando però alcune falle che si verificherebbero in fase di spedizione: Coi pacchi è un casino, mi stanno rubando un sacco di cose, a me arrivano i pacchi vuoti. Ci Sono un sacco di corrieri ladri quest'anno. Sono sconvolta! Ovviamente, ho più e più volte segnalato l'accaduto, ma mi sarà successo almeno 4/5 volte; mi arrivano i pacchi degli acquisti online e mi arrivano vuoti, me li bucano sotto e si prendono il ...

