Gabanelli: ci si può contagiare una seconda volta ma i recidivi sono pochi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi è già guarito dal coronavirus sviluppa anticorpi che riducono a meno del 2% il pericolo di nuovo contagio, contro il 5% di rischio per i vaccinati Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Chi è già guarito dal coronavirus sviluppa anticorpi che riducono a meno del 2% il pericolo di nuovo contagio, contro il 5% di rischio per i vaccinati

loryr52 : @M_gabanelli Non fare la virologa e continua a fare la giornalaia... NON SAPPIAMO ANCORA PER QUANTO UNO CHE HA CONT… - 1962EisRialto : @MariaRo51490621 @AriannaPioli Gabanelli ora su Tgla7 dice : Inflessibili e multe a chi viola le regole , per i vac… - PaolaMessina19 : RT @parpinellivo: Chi è guarito dal virus si può ricontagiare? Studio sul personale sanitario: infettato di nuovo l'1,8%. Chi si è già amma… - parpinellivo : Chi è guarito dal virus si può ricontagiare? Studio sul personale sanitario: infettato di nuovo l'1,8%. Chi si è gi… - Mariaritamara : @MassimGiannini @La7tv @robersperanza #Covid_19 @NFratoianni @reportrai3 @M_gabanelli @lauraboldrini… -