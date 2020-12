Ferzan Özpetek gira uno spot con Can Yaman e il web esplode - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno spot di una nota marca di pasta. Ma le sorprese per le fan non sono finite La notizia sta girando alla velocità della luce in un susseguirsi di post e notizie che si ingrandiscono man mano che vengono ripostati. Se la notizia fosse confermata (ma ormai i dubbi sono pochi) si scioglierebbero molti quesiti sul prossimo arrivo di Can Yaman in Italia. Lui, l’attore più amato delle soap, che ha stracciato ogni record di ascolto su Canale 5 con il suo Daydreamer, tornerebbe in Italia a gennaio per essere diretto da Ferzan Özpetek il grande maestro. Un nome che le fan dell’attore, ma anche quelle del ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roberta Damiata La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico trae Cansi farà sul set di unodi una nota marca di pasta. Ma le sorprese per le fan non sono finite La notizia stando alla velocità della luce in un susseguirsi di post e notizie che si ingrandiscono man mano che vengono ripostati. Se la notizia fosse confermata (ma ormai i dubbi sono pochi) si scioglierebbero molti quesiti sul prossimo arrivo di Canin Italia. Lui, l’attore più amato delle soap, che ha stracciato ogni record di ascolto su Canale 5 con il suo Daydreamer, tornerebbe in Italia a gennaio per essere diretto dail grande maestro. Un nome che le fan dell’attore, ma anche quelle del ...

