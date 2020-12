E' una donna di Roma la prima positiva in Italia (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ una donna Italiana il paziente su cui è stato riscontrato per la prima volta anche in Italia il genoma del virus Sars-Cov-2 con la variante britannica. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 dicembre 2020) E’ unana il paziente su cui è stato riscontrato per lavolta anche inil genoma del virus Sars-Cov-2 con la variante britannica. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie,...

repubblica : Coronavirus, una donna italiana positiva alla variante inglese: è in isolamento e ha una forte carica virale [aggio… - MediasetTgcom24 : Covid, è una donna di Roma la prima positiva italiana a variante virus Gb #coronavirus - trash_italiano : Stefania per me merita la vittoria di questo #GFVIP. Mai un passo falso, ha sempre dimostrato di essere una donna b… - La_Lettura : RT @minimumfax: Sara Paretsky racconta «I re della truffa» su @La_Lettura, intervistata da Marco Bruna: «Il mio sogno era scrivere una stor… - Notiziedi_it : È una donna di Roma il primo positivo alla variante britannica in Italia. Contagiato anche il convivente -