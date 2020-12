Cyberpunk 2077: nuovo bug per i salvataggi! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembra non avere fine il calvario Cyberpunk 2077 (QUI la nostra recensione!). Il lancio del gioco targato CD Project Red è già considerato uno dei più disastrosi della storia dei videogiochi a causa delle gravi condizioni in cui versa il titolo al lancio. Come se non bastassero tutti i problemi già segnalati dall’utenza, se ne aggiunge uno di dimensioni gigantesche: i salvataggi. Cyberpunk 2077 e i salvataggi buggati: cosa fare Ebbene, pare che il bug in questione impedisca ai salvataggi che superano le dimensioni di 8MB di funzionare. Roba che ha dell’incredibile. In concreto, il gioco è programmato in modo tale da corrompere automaticamente tutti i salvataggi che superano questa soglia. Sorge spontanea la domanda: come si fa a conoscere precisamente le dimensioni del mio salvataggio? La risposta è di sicuro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sembra non avere fine il calvario(QUI la nostra recensione!). Il lancio del gioco targato CD Project Red è già considerato uno dei più disastrosi della storia dei videogiochi a causa delle gravi condizioni in cui versa il titolo al lancio. Come se non bastassero tutti i problemi già segnalati dall’utenza, se ne aggiunge uno di dimensioni gigantesche: i salvataggi.e i salvataggi buggati: cosa fare Ebbene, pare che il bug in questione impedisca ai salvataggi che superano le dimensioni di 8MB di funzionare. Roba che ha dell’incredibile. In concreto, il gioco è programmato in modo tale da corrompere automaticamente tutti i salvataggi che superano questa soglia. Sorge spontanea la domanda: come si fa a conoscere precisamente le dimensioni del mio salvataggio? La risposta è di sicuro ...

LoreGOV : RT @FrequenzaC: Così come Night City, anche #Cyberpunk2077 prometteva la realizzazione di qualunque nostro sogno. Ma quanti di questi si so… - thenameisjamess : comunque non capisco come rompano le palle su cyberpunk 2077 per i bug quando no man sky era anche peggio e nessuno ha detto niente - GamingToday4 : Cyberpunk 2077: gli scatti di Demis Virtual Studio “risollevano” la versione PS4 - lixangl : comunque hanno fatto proprio una cazzata a rilasciare cyberpunk 2077 con così tanti problemi - FrequenzaC : Così come Night City, anche #Cyberpunk2077 prometteva la realizzazione di qualunque nostro sogno. Ma quanti di ques… -