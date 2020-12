Coletta, anche meno! (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior La proclamazione del vincitore di Ballando con le Stelle era stata solo l’antipasto. Questa volta Stefano Coletta ha fatto ancora di più. Il direttore di Rai1, ieri, non solo ha premiato il vincitore di The Voice Senior, Erminio Sinni, ma le sue intenzioni (“volevo dire una frase soltanto“) si sono trasformate in un sermone di oltre 1 minuto a proclamazione appena avvenuta, quando l’orologio segnava mezzanotte e mezza. Il risultato è che, se ogni gara che si rispetti si conclude con i ringraziamenti e il discorso del vincitore, chiamato spesso a riesibirsi sui titoli di coda, The Voice Senior ha salutato i telespettatori con le frasi del direttore – perfetto sconosciuto per il pubblico – che ha lasciato Sinni “senza parole” (il cantante ha dovuto affidarsi ai social per ringraziare). Del resto, ad ascoltare il suo “monologo”, è ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 dicembre 2020) The Voice Senior La proclamazione del vincitore di Ballando con le Stelle era stata solo l’antipasto. Questa volta Stefanoha fatto ancora di più. Il direttore di Rai1, ieri, non solo ha premiato il vincitore di The Voice Senior, Erminio Sinni, ma le sue intenzioni (“volevo dire una frase soltanto“) si sono trasformate in un sermone di oltre 1 minuto a proclamazione appena avvenuta, quando l’orologio segnava mezzanotte e mezza. Il risultato è che, se ogni gara che si rispetti si conclude con i ringraziamenti e il discorso del vincitore, chiamato spesso a riesibirsi sui titoli di coda, The Voice Senior ha salutato i telespettatori con le frasi del direttore – perfetto sconosciuto per il pubblico – che ha lasciato Sinni “senza parole” (il cantante ha dovuto affidarsi ai social per ringraziare). Del resto, ad ascoltare il suo “monologo”, è ...

